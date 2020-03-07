鴻海科技集團與裕隆集團昨（6）日簽署策略合作協議，以聯盟形式推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態系成立合資公司，由鴻海科技集團董事長劉揚偉、裕隆集團嚴執行長陳莉蓮、華創車電技術中心董事長陳國榮共同簽署。

簽署策略合作協議後，後續將成立籌備處，並加速公司籌設與研發計畫，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，攜手發展汽車相關業務，裕隆集團華創車電工程技術團隊，與鴻海資通訊產業運營專業領域人才整合，推動產業轉型升級發展。

劉揚偉表示：「投資台灣產業、扎根在地技術，是過去四十多年來集團不斷推動的目標，這次和裕隆合作，補足集團在整車設計的能力，也希望藉此次延續台灣的車輛技術研發能力。」

陳莉蓮表示：「鴻海與裕隆新合資公司是雙方優勢資源的結合體，象徵著台灣自主汽車的延續、轉型與創新，裕隆集團將借助合資公司開放平台的資源，持續深耕自主品牌，推出具競爭力、滿足市場需求的新產品。」

新成立公司資本總額為新台幣155.76億元，由鴻海以現金出資新台幣79.44億元，佔股51%、裕隆以華創車電技術開放平台資產作價出資新台幣76.32億元，佔股49%。雙方以互補優勢攜手抓住EV電動車市場的潛在商機，提供整車研發設計、開放平台共用化及生態系服務。

雙方共同認為，未來也會藉由平台化、標準化、共用化模式邀請供應鏈伙伴加入，進一步廣大與豐富產業生態。

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(中時電子報)