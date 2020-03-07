今日清晨6時許，在台北市信義路5段有一名52歲高姓男子酒駕遭警方攔檢，高男自知有飲酒，為了躲避酒測，竟自導自演故意在車內不斷咳嗽，接著再把車窗搖下少許，演出自己是疑似染罹新冠肺炎模樣，想要嚇退戴著口罩的警方，但警方在他身上聞到濃濃酒味，遂詢問高男是否需要送醫檢查，高男這才心虛坦承酒駕。

7日清晨6時許，高姓男子酒駕行駛在信義路5段，遭警方攔下盤查，高男將車窗下搖一點，執勤員警立刻聞到濃厚的威士忌味，接著高男便開始上演「病患」戲碼。高男在車內狂咳，看起來相當虛弱，警方全副武裝，但也擔心高男是否真的身體不適，但在警方仔細觀察下，高男面露酒容，又有酒味，警方直覺認為高男演很大，就是企圖要逃避酒測。

員警靈機一動，氣定神閑的詢問高男是否有感冒？並熱情表示可以協助送醫檢驗，並順便抽血檢測是否有酒駕，高男眼見警方來真的，也怕真的被押去醫院驗血和檢測，立馬改口自己只是喉嚨癢，並沒有生病，最後乖乖配合警方吹酒測檢測器，驗出酒精值達0.56，警方將高男押解送到分局偵查隊進行複訊，將依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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(中時電子報)