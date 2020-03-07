以偶像團體「飛輪海」出道的男星吳尊，近日帶著嬌妻林麗瑩登上真人秀《婚前21天》，除了是林麗瑩正式對外露臉，吳尊還首度分享結婚證，認了2人在2004年註冊結婚，等於是吳尊在出道前就當人夫，卻也意外在陸網掀論戰，對此，吳尊也現身留言回應。

吳尊在2005年底以偶像男團「飛輪海」出道，當時他對感情生活低調，還曾被爆料早已結婚，但遭吳尊否認，直到2013年吳尊才坦言，早在2009年結婚生女，透露另一半就是他的初戀女友。

吳尊曝光結婚證，透露是在2004年註冊結婚。（圖／取材自新浪綜藝微博）

但在《婚前21天》釋出的片段中，吳尊分享結婚證的註冊日期是2004年12月2日，吳尊也感性說：「我們已經結婚15年了，都沒辦過婚禮」，原本是吳尊放閃寵妻之舉，卻引發眼尖網友揪出，吳尊在出道前就已是人夫。

吳尊的結婚年份意外在陸網掀論戰，還有人到吳尊微博留言：「你自己也記不清是09還是04結果還是記錯了」，還釣出吳尊親回應：「我們都不慶祝結婚紀念日的，所以都不記得啦」。

吳尊回應網友。（圖／取材自吳尊微博）

(中時電子報)