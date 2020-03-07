黨主席補選／朱立倫：今天起捲起袖子推動改革 10:422020/03/07 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席選舉，朱立倫表示，今天開始捲起袖子改革。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席與中常委7日投票，前新北市長朱立倫7日到國民黨新北市黨部投票時表示，中華民國要有不同的聲音與制衡的力量，希望今天放下所有紛擾，捲起袖子跟新的黨主席一起推動改革。 朱立倫說，大家希望見到的國民黨，是一個改革、改造的國民黨，不是一個紛紛擾擾、權力爭奪的國民黨，他強調，選舉今天結束，從今天開始要全力推動改革，不要想任何位置任何權力，大家同心協力付出。 朱立倫說，他是個黨員，也有前主席身分，他會全力協助新任主席所有改革、改造事項，兩位候選人的五大改革他都會協助。 (中時 ) #國民黨 #改革 #朱立倫 #今天 #黨主席 也許您會感興趣 推薦閱讀 未來國民黨最重要的黨產就是「人」，江啟臣以行動改變、改革、換世代之決 11:422020/03/03 政治 黨主席選戰擂台》搶救老摳摳芒果乾 江啟臣提五解方 11:462020/03/03 政治 黨主席選戰擂台》救救老殘窮 江啟臣ＰＫ郝龍斌誰勝出？ 09:002020/03/04 政治 社論／國民黨還有品牌價值嗎 04:102020/03/04 時論廣場 國民黨何妨學學蔡英文 04:102020/03/04 時論廣場 「中國元素」難自棄 國民黨敗在無知 10:052020/03/04 國際 鍛鍊政治轉生 「蔡英文化」竟成國民黨權人的救贖 10:122020/03/04 國際 國民黨主席補選 連勝文指重現「馬王之爭」惡質手段 23:562020/03/04 政治 這還叫中國國民黨嗎 04:102020/03/05 時論廣場 最美韓粉出聲！力挺江啟臣 10:512020/03/06 政治 政治熱門新聞 蔡阿嘎被揍另有隱情？村長爆「蔡政府」鑄下大錯了！ - 政治 韓國瑜到底做得好不好？高雄運將吐真言 - 政治 罷韓靠過來 網驚訝：換人後才知高雄原來長這樣 - 政治 黨主席補選 媒體人爆玄機：吳敦義力挺的竟是他 - 政治 罷韓連署第三階時間曝光...網驚覺：很奇怪！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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