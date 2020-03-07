國民黨主席與中常委7日投票，前新北市長朱立倫7日到國民黨新北市黨部投票時表示，中華民國要有不同的聲音與制衡的力量，希望今天放下所有紛擾，捲起袖子跟新的黨主席一起推動改革。

朱立倫說，大家希望見到的國民黨，是一個改革、改造的國民黨，不是一個紛紛擾擾、權力爭奪的國民黨，他強調，選舉今天結束，從今天開始要全力推動改革，不要想任何位置任何權力，大家同心協力付出。

朱立倫說，他是個黨員，也有前主席身分，他會全力協助新任主席所有改革、改造事項，兩位候選人的五大改革他都會協助。

(中時 )