陳嫌住處被查獲海洛因、安非他命、Ｋ他命與神仙水等毒品，其中以安非他命113.89克最多。（程炳璋攝）

陳嫌住處高檔，警方在行李箱內查獲毒品。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

台南市警方5日、6日分別在兩家汽車旅館中破獲王姓、陳姓男子經營的販毒集團，兩人長期住進汽車旅館躲避警方追緝，陳男住處遭查獲共上百克的海洛因、安非他命、Ｋ他命與神仙水等級毒品，兩人被依照毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

40歲王姓男子5日先在安平區一家汽車旅館落網，被查獲身上有10多公克安非他命，警方發現他近日與32歲陳男有密切接觸，6日下午再到中西區另一家汽車旅館逮獲陳嫌，這次查獲以安非他命為主等1、2、3級毒品共160餘公克，身上還有現金18萬多。

陳、王兩嫌互相調貨再賣給下游，販毒收入頗豐，為躲避警方追緝，乾脆長期以汽車旅館為家，每天結帳，不定時更換房間，一住就是2個月。

警方7日攻堅逮獲陳嫌時，他正住在最貴的總統套房，空中閣樓式的房間，每天要價數千元，白天將房間斷電，讓車庫大門無法電動開啟，得以放心在房間內睡覺，因為住處高檔，還吸引不熟的女性友人同居過夜。

業者表示，因為陳嫌從1月份入住至今，每天出入行蹤鬼祟，自己曾起疑，看過車庫放著疑似吸食器，詢問陳嫌沒有理會，他未進一步追查。

陳、王兩嫌平常躲在汽車旅館，用手機聊天軟體與藥腳聯絡，以為天衣無縫，仍遭警方突破逮捕，依照毒品危害防治條例移送台南地檢署偵辦。

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(中時 )