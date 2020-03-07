遭嘉義地院通緝已19年9個多月的黃姓通緝犯，日前擔心疫情返台自首，3月2日從廈門返台入境後，穿上隔離衣等防疫裝備，送到嘉義地院審理後移送嘉義看守所。所方讓黃2日住進所內簡易負壓病房隔離：4日送至醫院進行篩檢，皆為陰性：黃已於6日晚間被送回所內，住進簡易負壓病房。

嘉義看守所表示，黃姓收容人2日晚上9點多被送進所內時，身上穿著防護衣、防護鞋，以及戴上口罩、護目鏡，沒有發燒情形，當時除立即通報嘉義縣衛生局，並安排讓黃住在所內簡易式個人負壓病房，進行隔離。

所方表示，所方4日接獲衛生局通知，由衛生局調派救護車，將黃送至醫院篩檢，黃已完成2次採檢，結果都呈陰性；於6日晚間7點25分從醫院負壓病房回到所內，並讓黃住進簡易負壓病房，繼續隔離，預計17日解除隔離。

所方強調，因應疫情，所內人員會以最高標準做好防疫隔離。

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(中時 )