入行超過17年的阿Ken，過去以主持節目為人熟知，近年他婉拒許多主持工作，花了5年時間籌備電影《練愛iNG》，自編自導及主演電影中的魯蛇一角，擁有許多圈內好友的他，找來彭康育（小刀）、哈孝遠、辛龍、陳嘉樺（ELLA）、馮凱主演，曾國城、周杰倫、黃鴻升（小鬼）、蔡淑臻、溫昇豪、吳可熙、劉冠廷都客串力挺。而最近片中主角之一的辛龍卻因為老婆劉真心臟主動脈瓣膜狹窄手術昏迷狀況心力交瘁，阿Ken除了表示每天2次替劉真祈禱外，更說：「劉真一定要好起來，她和辛龍是真愛。」

《練愛iNG》中，阿Ken飾演的臨演兼打雜角色和紀培慧飾演片場的副導有曖昧情愫，另一對令人矚目的情侶配對就是ELLA飾演的化妝師搭配辛龍飾演的劇組製片，阿Ken認為辛龍私底下就是個妙語如珠且心地善良的人，非常適合飾演出此角，阿Ken在電影開拍前也有和辛龍討論該如何揣摩這個角色，劇組製片的形象雖然常常會「森77」的斥責劇組人員，但其實內心是懷有柔軟的一面。

ELLA（左）與辛龍在電影中演出一對歡喜冤家。（圖／藝起娛樂提供）

ELLA與辛龍在電影中有搞笑演出。（圖／藝起娛樂提供）

周杰倫在電影中力挺客串一角。（圖／藝起娛樂提供）

阿Ken和辛龍是認識很久的多年好友，但少有機會在螢光幕前合作，阿Ken覺得辛龍很特別，有著幽默的喜感，他把自己放在奇幻情境裡，讓阿Ken相信他說的故事，阿Ken說：「不管故事多麼荒唐，但辛龍可以感染別人，他讓人覺得耳目一新，非找他來演出不可。」ELLA聊到和辛龍的對手戲表示：「我的第一場是辛龍大哥要對著我彈吉他、亂唱歌，我嚇了一跳。和他相處後覺得他是一個非常妙的人，有自己獨特的節奏，也是他的獨特魅力，因此電影中的化妝師小芳這個角色會很喜歡這個人，因為他跟大家很不一樣，辛龍飾演的鄭哥對小芳的感情，看似很表面、浮誇且用力，但其實他對小芳的感情是認真的，小芳有感受到鄭哥對她的愛。」

辛龍雖然在片中幽默演出，但近期碰到老婆劉真心臟主動脈瓣膜狹窄手術昏迷，還因自發性腦出血，緊急接受開顱手術移除血塊，至今仍有腦部血管栓塞、出血情況，原先排定為此片的宣傳行程都暫時無法參加，阿Ken表示：「我們現在就是完全不去打擾他，希望他能夠好好照顧劉真，那我也每天早上一次、晚上一次會幫劉真老師祈禱，希望她能平安。」聊到辛龍和劉真的感情，單身的阿Ken很是羨慕，「大家看電影就看得出辛龍真的很搞笑、很可愛，他們倆相處時，去看劉真看辛龍的那個眼神，她被逗笑的那神情，就會知道，真的是真愛！」

阿Ken（左）和紀培慧在片中有曖昧情愫。（圖／施岳呈攝）

《練愛iNG》於2020年3月13日全台上映。（圖／藝起娛樂提供）

這次電影中，阿Ken邀來這麼多大咖好友站台，他大嘆：「我覺得我這輩子都還不完了！」他更形容EllA不僅是無酬，沒有拿紅包的狀況下演出，更感人的是，「她還會掏錢出來買飲料給工作人員，然後甚至跟著大家等幾個小時，就是相挺到底了，我非常感動。」《練愛iNG》於2020年3月13日全台上映。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)