新冠肺炎疫情打趴亮眼的就業數據，美股再度迎來黑色星期五，投資人嚇得狂拋股票，盤中一度暴殺近900點，但收盤前半小時逆轉急拉600點，迅速收復大半失土，終場僅下跌250多點，出現與上周五尾盤暴彈的驚人巧合。

美國周五公布強勁的就業報告，2月非農就業人數激增27.3萬，優於先前市場預估19.5萬人，創下2018 年5月以來最大增幅，顯見美勞動力市場仍相當穩健。

不過，新冠肺炎疫情不斷擴大，全球確診病例逾10萬例，約3400人喪命，美國境內累計出現245例確診，至少14人死亡，包括加州、佛羅里達州和華盛頓州均已進入緊急狀態。

市場對疫情加劇經濟衰退恐慌更甚於強勁的就業數據，美股開低走低，盤中一度重挫894點，尾盤30分低接買盤湧現，跌幅急劇收歛，終場下跌256.5點（或0.98%），收在25864.78點；標準普爾500指數重挫51.57點（或1.71%），收在2972.37點；以科技股為主的那斯達克綜合指數挫跌162.98點（或1.87%），收在8575.62點。

在個股部分，科技五大巨頭走勢疲弱，蘋果下跌1.33%；臉書下跌 2.20%；Alphabet (GOOGL母公司) 下跌 1.45%；亞馬遜下跌 1.19%；微軟重挫 2.83%。

費城半導體指數下殺1.97%，相關半導體類股也遭空襲，英特爾下跌2.07%；美光慘跌 4.19%；輝達（Nvidia）重挫 2.64%；高通 下跌 2.15%；台積電ADR下跌 1.18%；僅超微（AMD）小漲1%。

德意志銀行分析師Binky Chadha指出，目前疫情對美股的衝擊只有一半，尚未反映經濟預期放緩對企業的影響，他預測，美股將從高點崩跌15至20%，有可能在第2季見底。

(中時電子報)