新冠肺炎疫情延燒台灣，一高雄市民忍不住潰堤向綠營和罷韓團體表示，為何在疫情蔓延時，還要罷免高雄市長韓國瑜加深高雄的對立？他更反問，民進黨執政高雄20年有變更好嗎？應讓韓做完這任市長，好好為民服務才是。

韓國瑜在歷經總統敗選後，回到高雄還要面對罷免的挑戰，罷韓團體目前在第二階段已經蒐集超過50萬連署書，罷韓連署可望成真。面對罷韓來勢洶洶，挺韓民眾也開始動員，除了要讓更多人看到韓國瑜的努力，也要協助韓國瑜渡過罷韓難關。

而罷韓團體無理罷韓行徑，也讓有些高雄市民看不下去。有一高雄在地人以《讓時間合理評價韓國瑜？》為題，投搞到「Yahoo論壇」上表示，現在新冠肺炎疫情擴散台灣，綠營和罷韓團體卻在搞對立，這樣合理嗎？韓有心市政，可奈何中央未積極配合，且外界總放大韓無心之舉，故意加深其草包形象。該市民更直言，民進黨執政高雄20年有變比較好嗎？既然韓回來了，就該讓韓完成市長任期，若韓沒做好，兩年後用選票教訓便是，為何非要罷韓不可？

(中時電子報)