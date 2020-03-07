高雄一名甜美女大生，日前找一名鐘姓保險業務員辦理信用卡，卻被對方得知個資，闖入住處對著球鞋自慰，鐘男「解放」完要離去時，正好被女大生撞見，拔腿就跑，女大生不以為意，撿起遺落在樓梯間的鞋子，卻發現鞋內「黏黏的」，嚇得立即報警，調閱監視器驚知遭鐘男自慰後噴精。

女大生事後在Dcard網站表示，當下很想哭，卻告訴自己「要堅強」，但自從「噴精狼」事件之後，她晚上也不太敢回家睡，後來公布鍾姓保險業務員全名與公司，竟遭對方威脅刪文，否則提告。

女大生崩潰鞋內被承辦信用卡的變態業務員自慰噴精。（示意圖／達志影像/shutterstock提供）

警方獲報後調閱女大生住家及附近監視器，隨即依車牌循線查出變態狼是鍾男，訊後將他依毀損、公然猥褻及個資法等3項罪嫌函送法辦。

女大生表示，鍾男到案說明時，坦承在她的鞋內射精，還辯稱是因為「欣賞她」、壓力大，才會一時犯錯。女大生得知說詞後不滿表示：「難道欣賞一個人，就是到對方的住家，然後脫褲子表示嗎？」

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(中時電子報)