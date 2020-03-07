宜蘭酒廠上個月才宣布停止年收入3億元的招牌紅露酒生產線，配合政策全力生產醫療用酒精，一起加入防疫陣線，然而，卻仍有不肖人士，藉著防疫時期進行不法勾當，宜蘭縣頭城鎮就有一處「非法地下酒精工廠」昨天被海巡署幹員循線破獲，落網的2名嫌犯以簡陋的設備及工業用異丙醇做為原料，稀釋分裝後，向外謊稱是75%的醫療用酒精，並以市價的1.8倍，透過通訊軟體向民眾販售，不法所得高達數百萬元。

海巡署偵防分署台東查緝隊6日會同宜蘭查緝隊、宜蘭縣警局刑警大隊、台東縣警察局臺東分局及宜蘭縣政府等單位，報請宜蘭地檢署指揮，於宜蘭縣頭城鎮破獲一處非法酒精製造工廠，現場查獲2名涉案男子、酒精成品15公升、異丙醇400公升、乙醇70公升、分裝工具一批，全案依詐欺及違反藥事法罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

不肖業者見新冠肺炎疫情造成民眾搶購消毒酒精、原物料短缺，認有利可圖，就以簡陋設備及工業用異丙醇做為原料，稀釋成乾洗液，謊稱為75%的醫療用酒精，利用LINE群組宣傳有抗菌、消毒效果，並以一桶3.75公升販售價格750元予不特定民眾，高於市價1.8倍，短短數週已獲取不法利益逾數百萬元。

台東查緝隊表示，經專案小組多日追查，掌握下流零售商及製造工廠位置，並協請宜蘭酒廠檢驗其成分，確認不法後於犯嫌交易時一舉查獲，及時防止劣質品繼續流入市面。台東查緝隊副隊長張華中呼籲，防疫時期為維護自身健康，勿購買來路不明消毒劣質酒精，將持續結合檢、警、調、海關及地方政府等單位，全力執行相關不法查緝工作，積極維護國人身體健康及防範肺炎疫情，民眾如發現不法，可隨時撥打「118」海巡服務專線，檢舉不法活動，共同為維護社會治安盡一份心力。

2名嫌犯以簡陋設備稀釋工業用異丙醇，對外謊稱是75%醫療用酒精，再以市價1.8倍價錢向民眾兜售。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)