大陸人民銀行7日上午公布，2020年2月份大陸外匯存底為31,067億美元，較1月份下降87.79億美元，結束連續兩個月的升勢。2月份數字略低於市場預期的31,090億美元。

另外，2020年2月底大陸黃金儲備為6,264萬盎斯（約合1,948.32噸），與1月份持平，為連續5個月維持不變。

新浪財經報導，大陸國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，大陸外匯市場運行總體平穩。在國際金融市場方面，受新冠肺炎疫情全球蔓延、主要國家經濟形勢及貨幣政策預期等因素影響，美元指數、主要國家債券價格有所上漲。匯率折算和資產價格變化等估值因素，這是大陸2月外匯存底規模變動的主要原因。

王春英強調，當前全球經濟面臨的不穩定不確定因素增多，國際金融市場波動或加大，雖然疫情對大陸經濟運行造成一定衝擊，但綜合來看，經濟長期向好的基本面沒有改變，疫情影響是短期的、總體可控。

她表示，隨著大陸政府各項政策措施落實見效，將為經濟平穩健康發展提供有力支援。大陸外匯市場有基礎、有條件保持平穩運行，外匯存底規模有望繼續保持總體穩定。

(工商 )