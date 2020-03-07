看來勇士前鋒「追夢」卓雷蒙格林與知名球評「惡漢」巴克利之間的口水戰又要上演了！針對巴克利直接在節目上嘲諷自己只會靠隊友打球，格林不禁回嗆，「巴克利沒辦法跟我聊籃球，他不夠聰明，也沒冠軍戒，不該坐在評論席上面。」

這並非卓雷蒙格林與巴克利之間首次互嗆，畢竟巴克利很早就看勇士不爽，還曾放話勇士光靠三分球無法奪冠，最後慘遭狠狠打臉，面對勇士本季刻意擺爛的超爛戰績，巴克利當然不會錯過報仇機會，最近就把矛頭指向格林的低迷表現。

「卓雷蒙格林又拿到他典型的『三單數據(3項數據都個位數)』，」看到先前勇士與湖人比賽當中，格林連吞兩次技術犯規退場，巴克利在節目上表示，「當他擁有很多幫手的時候，他的話很多，現在光靠他自己戰鬥了，他就提前不玩了。」

聽到巴克利這番評論，卓雷蒙格林怒氣沖沖表示，「巴克利應該在我接手他的工作之前閉上嘴，他的那份球評工作，我也可以做很好，我理解他想要搞出一些話題，他需要那份工作，但他的言論卻改變不了什麼，他根本不夠格當上球評。」

(中時 )