台南市警方為緝捕犯毒的陳男，6日攻堅一家汽車旅館，發現他正與徐姓女子同床而睡，徐女前一晚剛入住，警方確認兩人關係時，彼此卻只知對方綽號，叫不出名字，複雜關係令警方咋舌。

警方得知陳男住在中西區1家汽車旅館，6日下午攻堅時，32歲陳男與26歲徐女正在床上呼呼大睡，棉被裡的兩人上半身赤裸，陳男露出一身刺青，隨即要求兩人穿上衣服。

原本以為陳、徐是情侶，詢問下兩人卻只知道對方的綽號，彼此叫不出名字。女方還是前一晚剛入住，令警方傻眼。

據了解，徐女平常在菜市場內的一處魚肉攤工作，自稱是透過朋友介紹認識陳男，才與對方聯繫，相約見面。警方對其說辭起疑，懷疑她是為了毒品找上男方，且採驗尿液，令她百口莫辯。

徐女與陳男雖稱是朋友，互動上卻不熟，卻能同床過夜，警方對毒品圈的交往複雜關係，感到錯愕。徐女採驗尿液若呈陽性反應，將依照毒品危害防治條例函送台南地檢署偵辦。

(中時 )