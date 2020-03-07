三八婦女節即將到來，太平警分局長高誌良有感女性同仁身兼母職的辛勞，在家庭與工作中無私付出，特別貼心為每位女性同仁準備精美手工香皂禮盒、排隊名店珍珠奶茶及小蛋糕，女警收到這特別的禮物，難掩雀躍，直說揪感心。

太平警分局為慶祝即將到來的三八婦女節，6日下午由分局長高誌良與太平警友辦事處主任張瑞榮特別準備精美手工香皂禮盒及珍珠奶茶和精緻小蛋糕，讓分局女性同仁們一同分享專屬於她們的佳節喜悅。

每位女性同仁收到禮物都非常驚喜，還有女警開心的說：「是珍奶ㄟ！一中街這家要排隊排好久唷！」，難掩其雀躍的好心情，也讓她們歡度一個美好的下午時光，感受到暖暖的溫馨。

分局長高誌良表示，近年來女性在警察職場上表現亮眼，不論是在內、外勤絲毫不輸給男警，女警柔性的一面，對被害人實有安撫作用，特別是碰到婦幼、家暴等案件，也是提升民眾滿意度不可缺少的因子。

再者，正值新冠肺炎防疫期間，個人及家人清潔衛生的防疫工作就額外重要，這時抗菌香皂及隨身沐浴組就派上用場了，透過小小的心意傳達，希望在太平分局服務的同仁，每天都充滿熱情、活力，也祝福分局所屬同仁及其眷屬們「婦女節快樂」。

(中時 )