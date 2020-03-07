淡水「墓仔埔」排人龍，出動警力維秩序（民眾提供／戴上容新北傳真）

新冠肺炎疫情當頭，淡水上百鄉民卻「墓仔埔」守夜排隊！淡水區公所公告7、8日，聖賢祠納骨塔「現場」開放選位，6日晚間上百位鄉親，不畏寒冷聚集祠前排起人龍，過程中爆發口角衝突，民怨四起。市議員陳偉杰到場致電公所卻無改善；民政局回應，6日晚間已發送口罩、量額溫，會再研議檢討。

6日晚間，百位鄉親困守在祠前排隊，民眾抱怨，「不明白疫情期間為何還讓民眾聚集」、「區長應負責」、「公所不能聰明一點嗎？」；7日清晨，因遇上櫻花季、掃墓以及排納骨塔的民眾，上山道路交通大打結，淡水警方出動近30位警力，在每個路口維持秩序。

民政局長柯慶忠表示，納骨塔選位方式複雜，包含方位等，區公所因此以「傳統」現場排隊以求公平，未來會聽取大家意見，再研議更好方式，避免疫情6日晚間工作人員已發送口罩、量額溫，局處、公所將再檢討。

區公所民政課長楊世宏表示，這次共釋出3000塔位，不使用線上登記除登記方位等手續複雜，另外是「民眾表示，年長者不會用網路，所以採現場排隊」，公所7日上午7時開始發送號碼牌，預計中午前疏散一半人潮。

(中時 )