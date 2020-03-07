Grace發文。（圖／翻攝自Out Of Control 媽咪Grace臉書）

已婚「浩角翔起」成員阿翔去年和謝忻鬧出車吻風波，和他結婚9年的老婆Grace最後選擇原諒，兩人也重修舊好，婚姻再上軌道。昨(6日)育有3個寶貝的Grace分享網上看到的媽媽文，並透露自己讀完時一時悲從中來落淚，嚇到阿翔說：「怎麼哭成醬（這樣）」。

Grace分享的文章寫道，有時當媽媽的會抱怨陪孩子寫功課很累人，殊不知時光匆匆，過了一陣子那個坐在書桌前的小孩就會開始長大，有自己的生活，他可能會跑到離你千里之外的城市，就算放假也不一定回家，他不會再惹你生氣，也不會再對你說心事，到時，你反而會懷念起現在送他上學的日子，「但河東獅吼的日子一去不復返了」。

文中更說，孩子給父母的歡樂其實不是成績，而是陪伴，「是修了幾輩子的緣才能有今生的陪伴」，也說要趁小孩翅膀還沒硬，自己也還沒老時，多多花時間珍惜、愛護孩子。見此，Grace直說文中洋蔥太多，讓她看完大噴淚，阿翔一回頭看到老婆大哭也驚呆，網友笑說：「孩子陪伴父母身邊的時間只有短短幾年，真希望孩子永遠不要長大」、「媽媽就是這麼矛盾的生物，搗蛋時希望快點長大，可愛時希望慢慢來多些時間陪伴」、「晚上才剛對孩子們發怒⋯看了妳的文感觸良多」、「真的！！馬上抱抱身邊的孩子」。

(中時電子報)