統一發票盃路跑 確定延期 11:442020/03/07 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部表示，今年統一發票盃路跑活動台中場原訂於今年4月19日舉辦，受近期新冠肺炎疫情影響，為確保參賽民眾健康，該場路跑活動將延期舉辦，舉辦日期將進一步評估後再對外公告。 財政部指出，以往每年於4月、6月、9月、10月及11月巡迴台灣各地舉辦5場次之統一發票盃路跑活動，自2010年舉辦以來，今年已邁入第11年，共舉辦47場，吸引54萬人次參加，為顧及公眾利益，今年預定舉辦之其他場次統一發票盃路跑活動，將視疫情適時調整活動時間。 (工商 ) #統一發票盃 #路跑 #財政部 #場次 #延期 也許您會感興趣 推薦閱讀 難敵疫情黃明志演唱會延期 04:102020/03/03 娛樂新聞 泳渡澎湖灣延期 2020國際澎湖灣燈光節延期至9月19日 17:262020/03/03 社會 防疫 財政部三大面向因應 00:262020/03/04 財經 疫情衝擊 5月報稅延繳有譜 04:102020/03/04 財經要聞 財政巨擘許虞哲公祭 財長：永遠的巨人 11:412020/03/04 財經 疫外隔離者 可延一個月繳稅 04:102020/03/05 財經要聞 許虞哲獲總統褒揚令 蔡英文：稅改是最有感政績 04:102020/03/05 財經要聞 疫情影響繳稅 財部三藥方解套 04:102020/03/06 金融．稅務 財部推延分期繳稅 業界喊直接降啦 04:102020/03/06 社會新聞 財政部關務署 關務長們人事大搬風 15:402020/03/06 財經 生活熱門新聞 新冠肺炎傳染力為何超強？名醫曝新加坡一張圖揭秘 - 生活 唐鳳日本爆紅...日IT大臣被砲轟竟回5字 連安倍都傻眼 - 生活 確診音樂家做了2件事 網：難怪昨晚鄭麗君要出來 - 生活 唐鳳為何在日本爆紅？ 旅台日人吐爆笑真相 - 生活 老爸去好市多買維骨力 女婿回神一看推車崩潰 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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