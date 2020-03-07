財政部表示，今年統一發票盃路跑活動台中場原訂於今年4月19日舉辦，受近期新冠肺炎疫情影響，為確保參賽民眾健康，該場路跑活動將延期舉辦，舉辦日期將進一步評估後再對外公告。

財政部指出，以往每年於4月、6月、9月、10月及11月巡迴台灣各地舉辦5場次之統一發票盃路跑活動，自2010年舉辦以來，今年已邁入第11年，共舉辦47場，吸引54萬人次參加，為顧及公眾利益，今年預定舉辦之其他場次統一發票盃路跑活動，將視疫情適時調整活動時間。

(工商 )