◎觀霧霧社櫻王盛開 把握最美賞花期

觀霧山莊前的「霧社櫻王」是觀霧重要地標，被譽為北臺灣最大的霧社櫻，每年3月盛開時節，總是吸引眾多遊客慕名前往觀賞，新竹林管處6日指出，觀霧國家森林遊樂區的霧社櫻王即將完全盛放，想一睹霧社櫻絕美風采，要把握未來3週的最美賞花期。

◎北港迺老街 導覽圖免費送

雲林縣北港鎮小吃業者葉成豐為行銷家鄉，每年自掏腰包研發媽祖文創品，免費送給用餐客人，至今已研發10餘種文創品，今年推出「北港迺老街」導覽圖，在帆布印上北港小吃、老街、特色景點，方便民眾按圖索驥。

◎錫葉藤紫花瀑布 遊客調頭狂拍

台南市玉井區台3線旁錫葉藤紫花瀑布，美到遊客路過回頭狂拍。玉井雙秀園園藝餐廳老闆20年前在路旁種下1株錫葉藤，經過多年照顧，攀爬成一大片，每到春天，深淺交疊的紫花盛開，猶如一片紫色瀑布，吸引路過民眾停車拍照，也是愛花人士的私房拍照景點。

◎洋紅風鈴木盛開 彰市打造花都

彰化市南郭國小側門的洋紅風鈴木柔美大爆發，舉城若狂，彰化市長林世賢解密，特別漂亮是因為它是「三倍體」，植物基因3對染色體，無法結種子，又稱「三倍體」，友人張英昭找到繁殖的關鍵技術，彰化市將栽植3000棵，打造洋紅風鈴木花城。

◎二水白柚花盛開 清香粉療癒

彰化縣二水鄉是全台種植大白柚最大面積鄉鎮，柚花期從3月開始至4月底，整個二水鄉瀰漫在柚花香中，吸引許多路過民眾停車賞花、拍照。在地柚農茆木聰表示，民眾拍照打卡可以，但不要摘取他們辛苦種植的心血，面對疫情蔓延，歡迎鄉親多到山林走走，吸收大自然芬多精，療癒心情。

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(中時電子報)