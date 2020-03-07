16歲許姓少年無機車駕照，7日凌晨3時許騎乘機車載著黃姓少女，並以口罩遮住車牌，路途碰上員警，許少心虛趕緊騎車逃逸，行經五谷王北街時硬闖紅燈撞上轎車，許少及黃女2人噴飛倒地，許少右大腿骨折，被送往醫院救治；警方表示，2車駕駛並無酒駕，確切事故原因，仍待進一步調查釐清。

(中時 )