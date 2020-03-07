三重無照少年騎車夜遊 口罩遮牌闖紅燈遭撞 11:442020/03/07 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 無照少年騎車夜遊闖紅燈遭撞。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 16歲許姓少年無機車駕照，7日凌晨3時許騎乘機車載著黃姓少女，並以口罩遮住車牌，路途碰上員警，許少心虛趕緊騎車逃逸，行經五谷王北街時硬闖紅燈撞上轎車，許少及黃女2人噴飛倒地，許少右大腿骨折，被送往醫院救治；警方表示，2車駕駛並無酒駕，確切事故原因，仍待進一步調查釐清。 (中時 ) #紅燈 #口罩 #騎車 #機車 #少年 也許您會感興趣 推薦閱讀 揮別一罩難求 陸日產量破億片 04:092020/03/04 焦點新聞 口罩禁出口後仍有部分出口？經部：須是非醫療口罩且要專案申請 16:242020/03/04 財經 領口罩像開福袋！他炫耀這款 網羨慕喊高檔貨 23:032020/03/04 生活 他花萬元買400片日本口罩 網一看包裝超傻眼 00:092020/03/05 生活 口罩衝量品質不一 憂防護力打折 04:102020/03/05 生活新聞 一罩難求 布口罩套學生也能自己做 11:202020/03/05 生活 暖警深夜護鈔 民眾回贈口罩感謝 15:252020/03/05 社會 Gogoro 將募集千家傳統機車行協銷 04:102020/03/06 產業．科技 工具機國家隊挺到底 預計20日完成新增30條口罩產線 09:312020/03/06 財經 逾13歲臉型小 盼領兒童口罩 04:102020/03/07 生活新聞 社會熱門新聞 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 單親爸努力打零工賺錢！下班突暴斃「雙手握拳」 女兒見冰冷遺體崩潰 - 社會 詐貸386億 潤寅案董娘王音之8日押解回台！ - 社會 引狼入室 妹託兄接女友變調超商四腳獸 - 新聞 蔡阿嘎遇襲 網曝「打人行情表」 直指兇手是「自己人」！ - 刑案 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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