台中市政府主計處公布2月消費者物價指數(CPI)為102.67，較上月下跌1.16％，主計處指出，主因為外籍看護費、保母費、家事服務費、國內外旅遊團費及旅館住宿費於農曆春節後價格回穩，油料費隨國際油價調降，水果及水產品價跌，冬季服飾及鞋類優惠增加，但蔬菜價漲，抵銷部份跌幅。

主計處長蔣建中說，觀察7大類指數與去年同月比較，衣著類上漲4.07％，主因成衣及鞋類價格優惠幅度減少，分別上漲3.94％與5.36％所致；食物類上漲1.22％，主因蔬菜、水果及外食費分別上漲10.82％、3.73％與1.60％所致，而蛋類價跌19.96％，抵銷部分漲幅。

蔣建中表示，另外！居住類上漲0.69％，主因房屋租金隨行情調漲及家庭用品價漲，分別上漲1.00％與2.17％所致；交通及通訊類下跌1.16％，主因油料費反映國際油價走跌及通訊費價跌，分別下跌3.95％及5.20％，但交通工具上漲1.36％，抵銷部分跌幅。

蔣建中指出，雜項類下跌0.70％，主因個人服務費春節後回穩，下跌15.21％所致，但金飾及珠寶反映國際金價上揚、美容及衛生用品價漲，分別上漲8.74％與1.49％，抵銷部分跌幅。

主計處強調，今年2月營造工程物價指數較上月下跌0.01％，其中材料類指數下跌0.02％，主因鋼筋價跌，以致金屬製品類下跌1.98％，但預拌混擬土價漲，致水泥及其製品類上漲2.80％，抵銷部份跌幅；勞務類指數則與上月持平。

(中時 )