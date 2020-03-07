準副總統賴清德、台南市長黃偉哲、荷蘭駐台代表紀維德等人見證下開幕啟用。（曹婷婷攝）

紀維德致贈鬱金香給賴清德、黃偉哲。（曹婷婷攝）

被譽為世界7大令人期待公園之一的台南「河樂廣場」今天在準副總統賴清德、台南市長黃偉哲、荷蘭駐台代表紀維德等人見證下開幕啟用，期待這座純白親水地景廣場成為新地標，翻轉台南舊城區。

4年前見證中國城動工拆除，賴清德今天「回娘家」參與河樂廣場啟用，他說，台南是歷史上第一個繁榮的城市，中西區是府城核心所在，但後來趨於沒落，拆除中國城、合作大樓，把這裡變成河樂廣場，走到這一步非常不容易，他也一一感謝在他任內和黃偉哲率領的市府團隊。

拆除中國城當時一度被認為是不可能的任務，後來召集都發、地政、財稅等局處一次次研商，提出創新的「跨區區段徵收」構想，同時採取「房地合一」查估方式，減少所有權人的權益損失。

黃偉哲表示，河樂廣場是老台南軸心的心臟位置，河樂也有「ㄜˊ樂（讚美）」的意思，今天成就世界期待的河樂廣場背後有前市長賴副總統、前市長李孟諺和營建署長吳欣修、都發局長莊德梁及市府和市民團隊共同成就。

紀維德以流利中文、台語問候鄉親，荷蘭人400年前在台南蓋房子、做都市規畫，如今荷蘭人也在台南繼續帶來建設，他也當場致贈鬱金香給現場來賓，「17世紀一朵鬱金香可以買房子」，他笑稱，這個心意很貴重。賴清德、黃偉哲也回贈蘭花跟蘭花盤。

(中時 )