大陸海關總署今(3／7)日公布1-2月進出口數據，按美元計價，前2個月，進出口總值5919.9億美元，下降11％。其中，出口2924.5億美元，下降17.2％；進口2995.4億美元，下降4％；貿易逆差70.9億美元，去年同期為順差414.5億美元。

按人民幣計，今年前2個月，大陸貨物貿易進出口總值4.12兆元(人民幣，下同)，比去年同期下降9.6％。其中，出口2.04兆元，下降15.9％；進口2.08兆元，下降2.4％；貿易逆差425.9億元，去年同期為順差2934.8億元。

大陸海關總署官員強調，儘管疫情短期內對大陸外貿進出口造成一定衝擊，但大陸外貿發展韌性強，企業的適應力和市場開拓能力也很強。這段時間，企業積極與外方談判適當延長訂單交付期、加班加點完成訂單任務，相關部門也陸續推出支持企業度過難關的一連串政策措施。

(旺報 )