美國總統川普希望「至尊公主」號乘客待在船上 別讓美國新冠肺炎病例倍增

停在舊金山外海的「至尊公主」號郵輪已有21名乘客和工作人員確診，正等待疾病管制與預防中心（CDC）的下一步指令。

儘管專家苦口婆心建議，但據《商業內幕》（Business Insider）網報導，美國總統川普周五說，他想要讓船上的乘客和工作人員待在船上，這樣美國新冠肺炎病例才不會「倍增」。

川普周五造訪了疾病管制與預防中心（CDC）亞特蘭大總部，包括副總統彭斯（Mike Pence）在內，專家紛紛建議，讓「至尊公主」號上的人下來。不過，川普在接受福斯新聞（Fox News）的訪問時說：「我希望那些數字待在原地，我不需要因為一艘船，讓那些數字倍增，那不是我們的錯！」一名乘客得知川普的反應後，反唇相譏道；「如果他願意，可以上船，幫我們上菜，並幫我拿毛巾。」

如今船方已要求2,422名乘客待在艙房內，而船上有1,111名工作人員，其中有許多仍繼續在為乘客送餐到艙房。

(中時電子報)