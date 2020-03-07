武漢新冠確診增74例 首降至2位數 11:522020/03/07 旺報 廖慧娟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 武漢新增確診病例首降至2位數。圖為武漢方艙醫院（取自新浪微博＠南通電視台） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天（3月7日）早上，湖北省衛健委官網發布疫情最新情況，表示3月6日湖北新增新冠肺炎確診病例74例，均來自武漢市，其他16個市州均為0例，也沒有境外輸入性病例，這也是武漢自1月27日以來，單日新增確診病例首度降至2位數，代表朝病例「清零」之日又近了一步。 武漢,湖北,新冠肺炎,確診 (旺報 ) #病例 #肺炎 #武漢 #新冠 #湖北 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠疫情好憂悶？ 胡幼偉這樣建議 10:312020/03/03 政治 因應新冠肺炎 政院已擇定異地辦公地點 16:302020/03/03 政治 韓國新增374例新冠肺炎確診病例 累計達5186例 19:552020/03/03 國際 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 中鏢新冠肺炎等於判死刑？ 專家：「這些人」得流感更要命 14:462020/03/04 國際 疫情升溫 台灣人壽推三大關懷服務措施 13:572020/03/04 財經 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 譚德塞：新冠肺炎與季節性流感有4大差異 18:052020/03/04 兩岸 陸韓研製疫苗 取得重大進展 04:102020/03/05 國際大事 桃園發高燒不治男 檢驗出爐非新冠肺炎患者 14:402020/03/05 社會 兩岸熱門新聞 武漢新冠確診增74例 首降至2位數 - 兩岸 - 旺報 預防新冠病毒勿摸臉 美醫學專家傳授4項技巧 - 兩岸 大陸呼籲聯合國：阻止他國進行電子監控 - 兩岸 新冠肺炎「最新試劑」研發成功！一次測6種病毒 只需90分鐘 - 兩岸 陸專家：藉疫情黑大陸者在迎合誰 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。