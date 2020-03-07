今天（3月7日）早上，湖北省衛健委官網發布疫情最新情況，表示3月6日湖北新增新冠肺炎確診病例74例，均來自武漢市，其他16個市州均為0例，也沒有境外輸入性病例，這也是武漢自1月27日以來，單日新增確診病例首度降至2位數，代表朝病例「清零」之日又近了一步。

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(旺報 )