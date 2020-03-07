鑽石公主號回台隔離旅客終於能返家 11:492020/03/07 中時 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 其中7名旅客選擇搭乘遊覽車離開檢疫所，返家後自主健康管理。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 7名旅客選擇搭乘遊覽車離開檢疫所，所內醫護人員與員警並向他們開心揮手說再見。（張鎧乙攝） 鑽石公主號郵輪日前爆發新冠肺炎，船內19名台籍旅客上月21日包機返台後，在歷經14天的隔離檢疫，經過3次採檢皆為陰性後，7日正式結束解除隔離，其中7名旅客選擇搭乘遊覽車離開檢疫所，返家後自主健康管理。 鑽石公主號所屬郵輪通司表示，此次鑽石公主號上的特殊情況，公主遊輪將全額退還旅客該航程費用，包括機票、飯店、陸上交通和預付、岸上觀光行程、船上服務費等等。此外，公主遊輪針對賓客於船上延長的期間，不會收取任何費用，並將提供等值於本次航程的船票金額，可作為未來航程消費金。 (中時 ) #旅客 #鑽石 #鑽石公主號 #隔離 #航程 也許您會感興趣 推薦閱讀 情侶隔離難捨 戶籍不同准同住 04:102020/03/03 地方新聞 「不敢再上船？」魔術師下鑽石公主號後發長文吐心聲 10:532020/03/03 娛樂 日本確診961例 鑽石公主號占705例 19:592020/03/03 國際 港生像逃難般來台 14天隔離「沒想像中難熬」 13:442020/03/04 生活 泰要求入境台人強制隔離 外交部：已修正 14:282020/03/04 生活 鑽石公主號日本就醫5台人全出院 3人順利返台 23:472020/03/06 國際 鑽石公主號19名遊客解除隔離檢疫 陳時中抵現場關心 00:092020/03/07 生活 鑽石公主號旅客解禁 阿中部長切蛋糕為成員提早慶生 02:492020/03/07 生活 鑽石公主號19名遊客解除隔離檢疫 陳時中抵現場關心 04:432020/03/07 生活 鑽石公主號隔離解禁 陳日昇最想吃豬腳麵線和剪髮 10:492020/03/07 生活 生活熱門新聞 新冠肺炎傳染力為何超強？名醫曝新加坡一張圖揭秘 - 生活 唐鳳日本爆紅...日IT大臣被砲轟竟回5字 連安倍都傻眼 - 生活 確診音樂家做了2件事 網：難怪昨晚鄭麗君要出來 - 生活 唐鳳為何在日本爆紅？ 旅台日人吐爆笑真相 - 生活 老爸去好市多買維骨力 女婿回神一看推車崩潰 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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