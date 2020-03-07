7名旅客選擇搭乘遊覽車離開檢疫所，所內醫護人員與員警並向他們開心揮手說再見。（張鎧乙攝）

鑽石公主號郵輪日前爆發新冠肺炎，船內19名台籍旅客上月21日包機返台後，在歷經14天的隔離檢疫，經過3次採檢皆為陰性後，7日正式結束解除隔離，其中7名旅客選擇搭乘遊覽車離開檢疫所，返家後自主健康管理。

鑽石公主號所屬郵輪通司表示，此次鑽石公主號上的特殊情況，公主遊輪將全額退還旅客該航程費用，包括機票、飯店、陸上交通和預付、岸上觀光行程、船上服務費等等。此外，公主遊輪針對賓客於船上延長的期間，不會收取任何費用，並將提供等值於本次航程的船票金額，可作為未來航程消費金。

(中時 )