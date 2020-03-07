劉亦菲分享和米奇合照。（圖／翻攝自yifei_cc IG）

劉亦菲稱呼米奇「老闆」。（圖／翻攝自yifei_cc IG）

「神仙姐姐」劉亦菲2017年從迪士尼電影真人版《花木蘭》選角脫穎而出，因新冠肺炎疫情肆虐，《花木蘭》也不得不宣布延期上映。昨(6日)劉亦菲在IG分享自己素顏和「老闆」的合影，兩人不只勾手還熊抱，但這老闆不是別人，正是迪士尼的精神領袖米奇，讓網友直呼：「酸了酸了，不知該羨慕妳還是米奇」、「我喜歡妳，也喜歡妳老闆」、「最可愛的老闆」。

真人版《花木蘭》2018年8月開鏡，去年首部預告一曝光就掀起全球影迷熱烈討論，至今創下兩千七百多萬次點擊，除了女主角劉亦菲外，還找來李連杰、鞏俐、甄子丹演出皇帝、女巫和元帥，該片原定今年3月上檔，但因疫情重創全球電影票房，迪士尼便宣布延檔，將依情況再擇期上映。

而劉亦菲日前在微博曬出自己健身的照片，小露事業線和蠻腰，並寫下：「希望大家愛護好自己，希望大家健康，愛你們」。昨又在IG調皮分享與米奇合照，說：「with my boss」，最後加上愛心眼表情符號，可見心情不受心血大作被延期影響。

(中時電子報)