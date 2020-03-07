在南港、板橋車站都有據點的購物中心，最近啟動春季改裝，引進多個獨家或新型態餐飲，其中主打文青風格的義大利餐廳預計3月16日在南港車站店開幕，以木質色調為主，整體牆面擺放著書籍、生活雜貨，木頭的溫潤色澤搭配充滿生活氛圍的擺設，不但有義大利麵、手工披薩及燉飯等主食，還推出獨家限定網美系甜點及飲品，像是「棉花糖布朗尼」馥郁濃厚的布朗尼搭配Q軟的棉花糖，甜蜜入口，絕對是下午茶甜點首選。

義式手工披薩。（圖／薄多義Bite 2 Eat提供）

而來自新竹，年賣10萬顆馬卡龍的法式甜點店首度進軍新北，即日起至3月31日快閃板橋車站店，不僅有多達12種口味的馬卡龍，還推出4款板橋獨家甜點。

繽紛的各式甜點超誘人。（圖／MANO MANO提供）

包括以日本京都抹茶製成滑順慕斯、抹茶戚風蛋糕，搭配檸檬柚子醬、可可酥粒的「抹茶慕斯杯子蛋糕」，還有草莓控不能錯過的「千層草莓方型杯」，千層酥底配上北海道卡士達奶霜、香草甘納許，佈滿苗栗馬拉邦山直送的新鮮草莓，或是「草莓圓舞曲方型杯」，覆盆子果醬與香草杏仁蛋糕融合一起，搭配著嬌豔欲滴的草莓，酸甜滋味，最適合帶著去野餐。「經典歐貝拉蛋糕」則是以浸濕咖啡糖酒液的杏仁海綿蛋糕，塗滿上咖啡奶油霜與巧克力甘納許，層層堆疊出濃郁滋味。

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(中時電子報)