隨著新冠肺炎疫情持續蔓延，愈來愈多企業也提高出入辦公室的管制，台積電在6日就向所有供應商發布公告，強化訪客及廠商進入台積電規定，包括健康聲明書、體溫、旅遊史等。其中新增3月6日起由他國入境者，進入台積電需全程戴口罩、3月9日後入境或過境名列的15個國家，需居家檢疫或隔離期滿無異才能進入台積電。

台積電因應疫情蔓延，除了進入公司前需量體溫、發燒不能進入、有相關遇襲史需居家檢疫或居家隔離滿14天、無發燒或上呼吸道感染症狀、耳溫低於37.5℃才可以進入台積公司、3月4日前未重新填寫線上健康聲明書者，請重新填寫等。在此之前已經公告大陸、香港、澳門、日本、新加坡、韓國、義大利、伊朗等地區的訪客檢疫標準，3月9日地再增加15個地區國家。

新增加的地區名單是曾入境或過境法國、德國、西班牙、瑞士、印度、汶萊、菲律賓、東帝汶、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、泰國及越南等地。另外，也要求自3月6日起由他國入境者，進入台積電需全程戴口罩的規定。

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(中時電子報)