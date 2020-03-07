至尊公主號今天檢測出21人呈現武漢肺炎陽性確診，哈佛大學流行病學家米納表示，讓船上所有人下船、檢測，找個地方確實檢疫、隔離才是正道。

至尊公主號（The Grand Princess）第一批46人檢測中，21人對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）呈現陽性反應，24人陰性，一人檢測沒有定論結果，幾乎是一半比例確診。

至尊公主號4日成為全球關注焦點，一位住在北加州的71歲男性乘客結束2月11日到21日舊金山往返墨西哥的航程後，返家出現症狀，送醫後於3月4日病故，成為加州首例死亡病例。

船上3533位乘客與組員中，目前只檢測一部分人，沒有任何官方正式訊息通知乘客何時可以下船。

有鑒於上個月鑽石公主號（Diamond Princess）在日本外海停泊隔離之後，造成3000多位乘客與組員中有706位確診，6人死亡；日本政府下令船隻在外海停泊隔離的決定，引來郵輪成為海上武漢肺炎培養皿的批評。

哈佛大學醫學院流行病學家米納博士（Dr. Michael J. Mina）表示：「我們從鑽石公主號學到的重要教訓就是不能為了避免人員下船後擴散病毒，而把人留在船上隔離，還希望他們會維持健康。」

米納強調，乘客和組員都必須盡快離開已經感染的郵輪，並建議「上岸之後，還要再進行一次檢測與自我隔離」。

米納今天對「信使新聞」（The Mercury News）表示，「這對舊金山市政府是個難題」，「讓船上所有人下船、檢測，找到一個地方確實讓他們做到自我隔離與安全檢疫，才是正確作法」。

會不會沒有症狀的乘客可能是在潛伏期，未來幾天變成陽性反應？加州大學柏克萊分校公衛學院流行病學教授芮恩高德博士（Dr. Art Reingold）說：「這個答案很可能為『是』。」

舊金山灣區不同城市的地方政府今天通報多起與至尊公主號有關的確診，矽谷城市森尼韋爾（Sunnyvale）出現一起疑似病例，但尚未證實。

森尼韋爾一名72歲男子昨天死亡，他曾搭過至尊公主號舊金山往返墨西哥航線。當地媒體一度報導，急救人員曾在這名死者過世前對他進行人工呼吸，後來警方否認有此情事。目前尚未有官方訊息確認此例為武漢肺炎確診。

至尊公主號於2月11日從舊金山出發前往墨西哥，2月21日返回舊金山，之後前往夏威夷，傳出確診死亡病例後，郵輪取消停靠墨西哥，直接於5日駛回舊金山外海停靠，提前結束行程。

(中央社)