桂都餐廳布置的攝影台，有無數人曾在這裡拍照留念。（吳敏菁攝）

桂都餐廳價格平實，料理又澎派好吃，是很多人最愛的選擇。。（吳敏菁攝）

台中亞緻大飯店熄燈後，彰化又一間大餐廳也要歇業了！曾是彰化光南里招牌地標，帶動地方繁榮20幾年的桂都國際美食館只到2月底，明天3月9日辦理早先就接受預定8桌後，就要走入歷史了，地方婉惜，但餐廳低調，僅表示主要是租約到期了，不願正面接招是受疫情衝擊，指出防疫需要大家一起來。

桂都是彰化市婚宴辦桌的人氣餐廳，彰化人幾乎家家戶戶都有親友在哪裡辦喜事，吃過喜酒，也吸引機關、公司行號聚餐、尾牙和喝春酒，一、二樓總共能夠容納60桌，這樣量體在彰化也算是名列前茅了，尤其在早年，幾乎是富山之外，辦桌想到就是桂都。

桂都餐廳價格平實，料理又澎派好吃，是很多人最愛的選擇。（摘自蔡耀叁臉書／吳敏菁彰化傳真）

桂都餐廳吹起熄燈號。（摘自蔡耀叁臉書／吳敏菁彰化傳真）

桂都餐廳所在中興路，餐館林立。（吳敏菁攝）

桂都餐廳是經營集團旗下一員，同系統下的名氣餐廳還有同樣位在中興路上的石井屋和就在附近，近年才開張營運福泰怡園餐廳和三民路上的老招牌園霖餐廳了。

桂都悄悄熄燈，連公告都沒張貼，地方人知道了，都是一聲驚訝，「我舅舅、我姪子、我朋友結婚都在哪裡辦的啊！」「價格很實在，料理也很澎派，一桌有5000元、7000元和9000元」還能提供這樣平價選擇的，已經很少見了，加上對面又大型停車場，難怪是許多人最愛的選擇。

彰化市南光里長蔡耀叁就在臉書發文「曾經是光南里招牌地標，帶動地方繁榮十幾年的桂都餐廳，因租約到期又因設備老舊場地幅員受限。故將重心移往福泰怡園餐廳擴大營業繼續服務，如今暫時歇業令人婉惜曾經是光南社區活動無數次的場地，且幾天前才在此地辦理婚宴五星級場所，感謝桂都帶來繁榮光南里數十載。」

餐廳員工也依依不捨，都將安排到旗下其他餐廳繼續服務了，餐廳這次低調，不願讓人聯想和疫情衝擊有直接關聯，但年後餐廳訂桌大幅銳減也是事實，每天少了至少5成訂桌，不過餐廳也指出，彰化除了白牌司機事件那幾天比較緊張外，其餘餐廳受影響幅度，並不像台中那麼的大。福泰怡園場地新穎，石井屋走高檔套餐路線，都沒受到太大影響。

桂都走過20年，所在中興路上如今也成了彰化市的餐館街了，鍋物、鑄燒、壽司、牛肉麵、米糕、便當等，兩、三步就一家，各富特色餐飲多采多姿，市民說少了這家餐廳，還是會還念的，畢竟很多親朋好友的人生大事都是在這裡上場，得到滿堂的祝福。

(中時 )