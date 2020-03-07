溫昇豪為新戲《墜愛》上山拍攝，卻遇上山區大雨沖刷、造成土石鬆動導致神木斷裂，相當驚險，他說：「當時我還在車上睡覺，然後聞到撲鼻的檜木香，眼睛一張開原來是一個檜木倒在路上。」徹底嚇醒睡夢中的他，所幸劇組人員都沒受傷。

溫昇豪透露在《墜愛》中讓他最有感覺的部分，就是可以和安心亞談戀愛，拍攝學生時期的約會回憶片段，特別能勾起溫昇豪體內的浪漫細胞，他笑說：「我們兩個人就在湖邊，我替她畫畫，那個是我認為白思禮在整部戲裡面，唯一能夠支撐他對方多米的情感能繼續下去重要關鍵。」

程茉（左）在劇中深愛溫昇豪。

程茉（左）在劇中深愛溫昇豪。

劇中他因緣際會和方家姊妹安心亞、程茉在不同時期交往，飾演姐妹爸爸的明金成得知真相後力勸溫昇豪不要公開此事，對於明金成的角色設定，讓現實中也已為人父的溫昇豪有所感觸，他說：「這是種善意的謊言，當一個父親跟你這樣說，我覺得那個『東西』還滿TOUCH到我。」

明金成（右二）在劇中護女心切、演技精湛，特別觸動現實中也同樣身為人父的溫昇豪。

除了安心亞，溫昇豪和程茉也有許多對手戲，演戲資歷豐富的他偶爾會在現場教程茉如何走戲。而程茉過去因為在《延禧攻略》飾演純妃的宮女「玉壺」打開知名度，這次經過溫昇豪的調教，詮釋角色更加得心應手，她說：「方千芮是一個很天真、直率的人，莫名其妙陷入三角戀，這就像我們人生有很多事情得要去面對，感情有時候不會像我們想像的那麼美好，至於方千芮之後如何去解決，請大家拭目以待。」該劇將於每週六晚間十點在TVBS、愛奇藝台灣站播出。

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(中時電子報)