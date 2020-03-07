馬祖東引岸邊又見死亡海豚，海巡署金馬澎分署第一岸巡隊第一機動巡邏站昨天下午獲報後立刻前往處理，發現這隻死亡的海豚長度約130公分，寬度約27公分，拍照存證後，通報連江縣政府產業發展處漁牧科協處，經辨識品種為「窄脊露脊鼠海豚」，豚體完整，今天將交由產業發展處運回南竿。

「窄脊露脊鼠海豚」隻數全球僅剩不多，在台灣屬於保育類動物非常少見，有「微笑天使」之稱，為延續下一代，海豚常依本能至近岸生產，如誤食海漂垃圾，生命恐受威脅，第一岸巡隊經常利用漁船進出港安檢時機，廣宣國人海洋保育及生態維護的觀念，重視在地海洋生態與永續漁業資源之用心。

第一岸巡隊呼籲，海巡署除執行查緝走私、非法入出國，亦積極投入海洋生態保育工作，鯨豚對維繫海洋生態及環境調節具有重要功能，民眾於海邊從事遊憩活動時，切勿隨手丟棄垃圾，還給海洋生物一個乾淨的生存空間，若民眾有發現類案情形可直接撥打海巡署118免費服務專線。

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(中時電子報)