盧秀燕特到場致意說，她自己是母親，深知做母親很不容易，尤其是身心障礙朋友的母親們，特祝福她們「婦女節快樂！辛苦了，妳真偉大！」（陳世宗攝）

台中市南區第一個身心障礙者社區式日間照顧據點「啟智快樂天使站-身障日間照顧中心」去年揭牌開幕，由台中市啟智協進會承辦；台中市長盧秀燕7日出席會員大會時肯定協進會的用心付出，減輕家屬照顧負擔，訓練孩子自理能力、人際關係及社交技巧，成為市府最有力的後盾；盼未來彼此更緊密合作，讓身心障礙朋友及家庭得到更多照顧與協助。

台中市啟智協進會今日舉辦第18屆第1次會員大會。盧秀燕特到場致意，感謝協進會去年承辦「啟智快樂天使站」，幫助市府照顧15名成年身障朋友，更運用台中市公益彩券盈餘補助資源，舉辦心智障礙者自立生活知能訓練、社區參與能力培力方案及家庭支持服務等活動，「辦得非常好！」

盧秀燕指出，明天就是3月8日婦女節，她自己是母親，深知做母親很不容易，尤其是身心障礙朋友的母親們，特別祝福她們「婦女節快樂！辛苦了，妳真偉大！」

「謝謝妳看到我們了！」台中市啟智協進會理事長黃美英表示，感謝盧市長給她們的鼓勵，她們會好好運用市府給予的資源，更用心照顧身心障礙孩子們。

台中市啟智協進會今日會員大會，包括市長盧秀燕、社會局長彭懷真、市議員劉士州，以及市議員張耀中服務處代表等人均到場共襄盛舉。

(中時 )