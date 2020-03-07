先前謠傳尼克今年夏天將會努力追逐雷霆明星後衛保羅，沒想到保羅7日率領雷霆來到紐約麥迪遜花園廣場踢館，隨即駁斥這項謠言，「他們只是想把人們的注意力，從史派克李那件事情當中轉移走而已！」雷霆也以126比103痛扁尼克。

保羅口中的史派克李事件，就是美國知名導演史派克李先前被尼克保全禁止進入球館，原因是尼克保全認為，史派克李走了錯誤入口進場，讓整整走了那個通道28年的史派克李傻眼，沒想到尼克老闆多蘭竟然還放話，「現在你知道了！」

就在外界抨擊尼克球團與多蘭如此針對史派克李之際，保羅今年夏天可能跳槽尼克的謠言就開始傳出，難怪保羅會這麼不爽回嗆，老實講，只要多蘭擔任尼克老闆的一天，恐怕就很少頂級球星願意加盟尼克，畢竟多蘭實在太具爭議性了。

所以儘管保羅7日賽前，還特地在場邊先跟自己昔日經紀人、現任尼克籃球事務總裁的里昂羅斯熱情擁抱，隨即交出21分、12助攻、3籃板及3抄截的全能演出，帶領雷霆作客痛宰尼克23分之多，擺明只想拿尼克來出自己心中的悶氣。

(中時 )