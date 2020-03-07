蘇晏霈。民視提供

陳熙鋒（左）、兵家綺。民視提供

陳熙鋒（左）、兵家綺飾演夫妻。民視提供

民視八點檔《多情城市》5日晚開出收視好成績，平均收視5.4、最高1分鐘6.72，超過207萬名觀眾收看，創下2020年電視紀錄，給劇組打了一劑強心針。

劇組6日以旗山香蕉感謝演員「蕉」出好成績，創下「蕉」傲的冠軍收視，演員群侯怡君、兵家綺、蘇晏霈、藍葦華、張䕒心、陳熙鋒、何蓓蓓等人開心嗑蕉慶祝。

侯怡君被問到平均收視破6要做什麼挑戰？她笑說，想看男演員裸體跳水，還點名現在觀眾最愛的「曾勇」─藍葦華，應該率先開支票。

藍葦華說，收視破6沒問題，但平均破7可以找一個泳池全裸跳水，以往看大家都是屁股示人，他自己的屁股沒有肉，覺得「前面」比較帥，可以前面示人，一席話讓旁人聽得大笑，直說曾勇果然勇。

蘇晏霈誇口說，如果破7要穿比基尼搭熱氣球答謝觀眾，但自己的身材沒看頭，不知道觀眾埋不埋單。兵家綺表示，每次開收視創新高支票，大家都喜歡看女生，她倒是覺得應該要讓男演員表現一下，大家一起拍「猛男年曆」，觀眾應該會喜歡。

劇中飾演兵家綺老公的陳熙鋒，之前在劇中甩兵家綺巴掌，不慎留下手痕印，這次收到香蕉當然要全送給「老婆」，兵家綺笑說，那只好讓他嚐嚐臉上留香蕉印，笑談中展現好感情。

(中時 )