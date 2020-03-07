加拿大發生分屍案！一名來自大陸的42歲苑姓富商，看上26歲美艷外甥女，登門向趙姓表姊夫提親不成，反遭開槍擊斃，分屍108塊，法院近日判處趙男謀殺罪「不成立」，但犯非預謀殺人罪和侮辱遺體罪。

據紐約時報導，苑男2015年致富後移居加拿大，熱愛豪宅、名車、女人，過著花花公子的生活，還邀請李姓表姊與趙姓表姊夫，以及外表亮麗的2人的女兒弗洛倫斯·趙(Florence Zhao)同住。

弗洛倫斯因參加真人秀節目走紅，苑男深被吸引，竟開口向表姊夫提親，由於表姊是被領養的，外甥女與苑男並沒有血緣關係，但表姊夫仍無法接受，還怒罵苑男「豬狗不如」、「亂倫」，雙方因此爆發激烈口角，趙男一陣扭打後，對苑男開2槍斃命，並拿電鋸將屍體分解成108塊，最後裝入垃圾袋棄屍。

趙男事發8小時後遭當地警方逮捕，他向法官表示，是在幻覺下拿電鋸分屍，他的律師也表示，雖然趙男看不慣苑男作風，但沒有殺人意圖。法院審理後日前做出判決，趙男謀殺罪不成立，但犯有非預謀殺人罪和侮辱遺體罪。

(中時電子報)