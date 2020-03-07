香港警務處長鄧炳強今（7日）在電台節目中表示，反修例事件拘捕7700多人中，被捕學生比例由初期的25％升至40％，18歲以下被捕者由初期約6％升至今年1月份的26％，一半涉嫌刑事毁壞，數字反映年輕人守法意識薄弱。他並指出，要防範「本土恐怖主義」，發現有人在炸彈中加入鐵釘，情況有如早年美國波士頓馬拉松案件。

香港01報導，鄧炳強表示，警方近期破獲的爆炸品案件中，發現有人製造恐怖分子常用的烈性炸藥TATP、遙控炸彈等，並發現有在炸彈中加入鐵釘，情況有如早年波士頓馬拉松的案件，企圖脅迫政府，屬「本土恐怖主義」，另檢獲5宗真槍案等，非常危險，慶幸未有人受傷，希望公眾一同譴責。

對於警務處增加開支及人手，鄧炳強稱，希望增加3個防暴大隊，令每個陸上總區有常規兩隊俗稱「藍帽子」的機動部隊，一個大隊約170人，即共510人。他解釋，日常可協助巡邏，當有暴動時亦有足夠人力，不用從警區中抽調人手，減低對日常警務工作的影響。

他指出，鑑於近月示威衝突情況有所紓緩，原本有地區借調做防暴工作的警力亦已返回駐地區巡邏，今年1月份的罪案數字亦較對上一個月下跌24％，但他強調縱火和襲擊等的暴力事件仍不時發生，因應反修例事件展開的「踏浪者行動」仍未完結。

(中時 )