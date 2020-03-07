2020聯邦盃亞大區一級賽台北時間6日進行第4天賽事，寶島娘子軍與印度打出一場馬拉松賽，兩隊一共鏖戰9盤超過8小時，梁恩碩雖在單打第二點逆轉扳平印度，可惜最後排出詹詠然和梁恩碩這對澳洲公開賽前後期青少女雙打冠軍聯手的黑馬組合，力拼三盤後，仍以4比6、6比4、4比6敗給米爾莎（Sania Mirza）與蕾娜（Ankita Raina），中華隊1比2惜敗印度，戰績1勝3敗，無緣取得升降賽門票，今天晚間出戰烏茲別克，力拚明年續留亞大區一級。

職業排名851、青少年排名54的15歲小將楊亞依，第一點單打差點爆出冷門，她在第三盤5比4、40：15領先時錯過3記賽末點，賽後接受聯邦盃官網訪問時表示：「那一刻我很緊張，雖然最後我被破發，但我沒有生氣，繼續奮戰下去。」

世界排名205的梁恩碩在第2點單打後來居上，3比6、6比2、6比3扳倒排名160的印度一姊蕾娜（Ankita Raina），報了兩年前在柳州輸給她的一箭之仇，翁宜寧指出，整場比賽她要求「小鋼砲」要多打致勝球，不過第一盤非受迫性失誤過多，一下場就連輸3局。第二盤起，梁恩碩的抽球、切球搭配完美，加上節奏也有變化，對手無法很快適應，所以逆轉成功，也把比賽逼入雙打決勝負。

經過2小時44分鐘苦戰後，楊亞依以3比6、6比3、6比7不敵世界排名433的布賽爾（Rutuja Bhosale），無緣拿下聯邦盃單打首勝，教練翁宜寧認為，以楊亞依的年齡和排名，能和WTA 500名內的選手打滿三盤，還差點獲勝，顯示潛力無限，只要給她機會磨練，一定會再進步。

中華女網隊將在台北時間今天晚上8點起迎戰目前4連敗的烏茲別克，如能獲勝，戰績將成為2勝3敗，而韓國最後一仗應該不太容易戰勝中國大陸，印尼想要闖過印度這關也很吃力。因此，台灣、韓國、印尼將同為2勝3敗，由於3隊互有輸贏，將比勝點數決定排名，印尼曾以0比3敗給韓國最為不利，所以中華隊一旦戰勝烏茲別克，保級應無問題；相對地如果輸球，明年將和烏茲別克降到亞大區二級。

(中時 )