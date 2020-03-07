中部地區7、8日兩天受環境風場影響，加上中央山脈阻隔，西半部風速微弱，清晨及夜間垂直擴散條件不佳，導致汙染物易累積，中部、雲嘉南、高屏等地區的空氣品質均為黃色至橘色提醒；中市環保局啟動應變措施，通報前30大固定汙染源降載，並出動稽查人員加強汙染稽查，提醒市民出外配戴口罩，做好防護措施。

環保局指出，今起3天空氣品質變化大，主因為風場改變，7日環境風場為偏東風至東南風，海線的空品上午為「普通」，下午海風吹入轉「良好」；中市屯區及山線的空品為「普通」，但清晨略差，部分時段會到橘色等級；山區空品則全天「普通」。 週日空氣品質稍有改善；下周一9日風場改吹西南風，空氣品質為「綠色良好」至「黃色普通」等級。

環保局表示，市府提前通知前30大固定汙染源提早規劃製程調整、提高自主降載量，並通知營建工地加強道路洗掃街作業、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝、加強怠速熄火及宣導搭乘大眾運輸等，也橫向通報各局處周知所屬機關學校單位配合執行防制措施、調整戶外作息。

空氣品質受氣象條件影響大，有較大不確定性，將持續監控台中空氣品質，並執行對應等級應變作為。環保局也提醒民眾隨時注意空品狀況，儘量減少清晨或晚間至戶外做跑步、打球等劇烈活動；另敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

(中時 )