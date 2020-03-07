中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新昨督導監獄等特殊場所時強調，當前武漢特殊場所疫情防控還潛藏風險。各有關單位要扛起主體責任，關鍵在領導。一把手作為第一責任人，要做到親自抓；分管領導要具體抓，一級抓一級，出了問題首先要追究一把手責任，「軍中無戲言，揮淚也要斬馬謖」。

截止5日，武漢市內監獄、公安看守所、未成年犯管教所、養老院、福利院、精神病院等特殊場所累計確診1795人、疑似164人。陳一新要求各有關單位加強疫情數據統計、救治隔離場所建設等薄弱環節工作，並推動解決監所警力緊張、民警個人防護保障、疑似患者隔離、精神專科醫院專業醫護力量不足等突出問題。

陳一新指出，湖北省武漢市有關單位把特殊場所疫情防控作為近期「重中之重」，總的情況是好的，但仍存在不少薄弱環節，特別是武漢市女子監獄因管理失責，導致已確診刑滿獲釋的黃姓女釋囚離漢赴京，造成重大風險，迫切需要汲取教訓、引以為戒。

陳一新強調，加強特殊場所疫情防控是一場硬仗。要嚴格執行戰時鐵規鐵紀，絕不能有絲毫麻痺和鬆懈。各有關單位要扛起主體責任，關鍵在領導，領導既要掛帥、又要出征，既要部署、更要抓落實。一把手作為第一責任人，要做到親自抓；分管領導要具體抓，一級抓一級，層層壓實責任，出了問題首先要追究一把手責任，「軍中無戲言，揮淚也要斬馬謖」。各有關部門領導要深入一線加強指導督促，幫助解決實際困難，確保各項防控工作抓實、抓細、抓落地。

(中時 )