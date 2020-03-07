黨主席補選去不去投票？侯：時間還早 12:272020/03/07 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席會不會投票？侯友宜：時間還早先把防疫做好。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席與中常委今日投票，新北市長侯友宜7日被問到會不會去投票時表示，現在時間還早，他還在忙防疫的事情，防疫與市政是他現在最重要的工作；另被問對新任黨主席有何期許，侯友宜說，每個人把角色扮演好，市長最好市政，黨主席也有他的角色，「好好做事吧！」一切為中華民國、為台灣加油。 (中時 ) #黨主席 #侯友宜 #防疫 #投票 #市政 也許您會感興趣 推薦閱讀 6地區返台禁搭大眾運輸 桃機防疫計程車明上路 12:402020/03/03 生活 靈鷲山加碼2000個御守 療癒護平安 04:102020/03/04 地方新聞 「2020桃園市客家季」停辦快閃及兒童節活動 19:312020/03/04 生活 宜蘭推防疫包 居家隔離足安心 04:102020/03/05 地方新聞 竹檢防疫處理小組協調聯繫會議 即時 查詢健保雲端紀錄 17:082020/03/05 生活 廟會考驗防疫 各區長剉咧等 04:102020/03/06 地方新聞 佳尼特基金會助防疫 清淨機、額溫槍送南市偏鄉小校 16:062020/03/06 生活 侯友宜校園視察 肯定致理科大防疫SOP 04:102020/03/07 地方新聞 國民黨主席補選8點起投票 近35萬黨員具投票權 07:182020/03/07 政治 影》黨主席補選／國民黨主席補選 郝龍斌前往投票 10:302020/03/07 政治 政治熱門新聞 罷韓靠過來 網驚訝：換人後才知高雄原來長這樣 - 政治 韓國瑜到底做得好不好？高雄運將吐真言 - 政治 蔡阿嘎被揍另有隱情？村長爆「蔡政府」鑄下大錯了！ - 政治 蔣萬安危險！他直言最強對手出現了 - 政治 罷韓連署第三階時間曝光...網驚覺：很奇怪！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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