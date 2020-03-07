國民黨主席與中常委今日投票，新北市長侯友宜7日被問到會不會去投票時表示，現在時間還早，他還在忙防疫的事情，防疫與市政是他現在最重要的工作；另被問對新任黨主席有何期許，侯友宜說，每個人把角色扮演好，市長最好市政，黨主席也有他的角色，「好好做事吧！」一切為中華民國、為台灣加油。

(中時 )