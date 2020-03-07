嘉義市長黃敏惠自況「貴婦2.0版」，與立委王美惠示範清潔消毒計程車。（廖素慧攝）

計程車司機加強清潔消毒計程車，希望搶救直直落的生意量。（廖素慧攝）

新冠肺炎肆虐，疫情衝擊計程車生意掉3分之2，司機生計受創，嘉義在地的生技業者贈送二氧化氯消毒水給計程車業者、嘉義市環保局清潔隊、嘉義市照服員工會等單位，7日由市長敏惠、立委王美惠見證，官民攜手全力防疫。

嘉義東輝生物科技公司捐贈7850瓶75ml的乾洗手液及100瓶4000ml的二氧化氯，分別送給南屏宮、水牛厝祖師公廟、嘉義市照顧服務員職業工會、嘉義市計程車同業公會及計程車職業工會。

計程車司機蕭慶福說，平常在高鐵嘉義站排班，生意不錯，自從發生新冠肺炎疫情後，生意一落千丈，至少掉了3分之2，同業個個苦哈哈，收到捐贈消毒水幫助他們防疫物資，很感謝。

王美惠說，她與黃市長有約定，要攜手合作為嘉義市打拚，這次疫情嚴重，她每次從台北回嘉義特別搭計程車，為司機加油打氣，很感謝東輝科技捐贈防疫物資，為計程車司機、乘客、清潔隊員多一層保護。

黃敏惠說，市府環保局清潔隊員很辛苦，也是必須加強防疫的對象，感謝東輝科技捐贈物資，市府一直輔導公車、計程車司機每載完1次客，就要全車消毒清潔，尤其是車門把車、座椅等各角落都不能漏掉，提供安全的空間，才能讓客人回流。

(中時 )