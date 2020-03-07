安心亞與溫昇豪在TVBS、愛奇藝台灣站播出的電視劇《墜愛》中，過往感情糾葛是推動全劇一大關鍵，溫昇豪透露，拍攝兩人的甜蜜初戀回憶時特別容易入戲，他看到明金成在劇中護女心切，意外觸動他現實中同樣身為人父的心。此外，溫昇豪也分享拍攝插曲，有天清晨上山趕拍竟碰到神木斷裂意外，徹底嚇醒睡夢中的他。

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《墜愛》拍攝場景有山有海，絕美景色讓許多觀眾讚賞不已，談到拍攝期間最印象深刻畫面？溫昇豪說：「有一場戲是我們要到明池，大概清晨開車上山就遇到神木斷裂，當時我還在車上睡覺，然後聞到撲鼻的檜木香，眼睛一張開原來是一個檜木倒在路上。」後來才得知，原來是山區前幾天因大雨沖刷造成土石鬆動，引發後續一連串的拍攝意外。

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溫昇豪也透露《墜愛》中讓他最有感覺的部分，就是可以和安心亞談戀愛，拍攝學生時期約會回憶片段，特別能勾起溫昇豪體內的浪漫細胞，他笑說：「我們兩個人就在湖邊，我替她畫畫，那個是我認為白思禮在整部戲裡面，唯一能夠支撐他繼續對於方多米的情感重要關鍵。」

劇中溫昇豪因緣際會和方家姊妹在不同時期交往，方爸（明金成 飾）得知真相後力勸溫昇豪不要公開此事，對於明金成的角色設定，讓現實中也已為人父的溫昇豪有所感觸，他說：「這是種善意的謊言，當一個父親跟你這樣說，我覺得那個『東西』還滿TOUCH到我。」

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除了安心亞，溫昇豪和程茉也有許多對手戲，演戲資歷豐富的他，偶爾會在現場教程茉如何走戲。程茉過去因為在《延禧攻略》飾演純妃的宮女「玉壺」打開知名度，這次經過溫昇豪的調教，詮釋角色更加得心應手，「方千芮是個很天真、直率的人，莫名其妙陷入三角戀，這就像我們人生有很多事情得要去面對，感情有時候不會像我們想像得那麼美好。圖/歐銻銻娛樂提供

程茉(左)在《墜愛》飾演安心亞的妹妹「方千芮」。歐銻銻娛樂提供

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