新冠肺炎疫情延燒，為防範院內感染，台北榮總今宣布，9日起調整訪客探病規定，一般病房探視時間由每日2次縮減為每日1次（下午6時到7時），每床限1名陪病者、每名住院病人訪客限2人，所有人都需戴口罩、持證件查驗登記，如曾前往陸、港、澳、泰國、新加坡、南韓等，皆不可至醫院探病。

衛福部醫事司上月底訂出強化感控措施，病人不論急診、住院或門診，進入醫院需採分流動線，從不同出入口進出。所有訪客需按照規定的時段進入醫院，探病人數則每個病人限2名，陪病者每個病人限1人（含看護），進出病房都需登記，同時詢問旅遊史和接觸史。

台北榮民總醫院今宣布，9日起，一般病房探視時間由每日2次縮減為每日1次。所有探病均由中正樓一樓大門進入，進入醫院需量體？、戴口罩，並攜帶健保卡或可證明身份證件，以供查驗。

北榮表示，9日起陪病者（含照顧服務員）每床限1人；急診陪病限1人；訪客則是每名住院病人限2名，加護病房限於上午11時至12時探病、一般病房限於下午6時至7時探病（下午5時開始查驗登記)，若有泰國、新加坡、日本、大陸、香港、澳門、南韓、伊朗、義大利旅遊史皆不可至醫院探病。

至於其他時間進入醫院檢查或洽公的人員，也需身份查驗及出具檢查單等證明文件。北榮呼籲民眾，疫情期間非必要盡可能避免到醫院探病，可利用手機與住院病人視訊，最重要的是讓病人、訪客、醫護人員安心、安全，共同守護國人健康。

(中時 )