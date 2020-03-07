高雄市長韓國瑜謹慎圈選後才將票投入票匭。（袁庭堯攝）

韓國瑜投完票後，隨即趕往殯儀館給過世的媒體從業人員上香。（袁庭堯攝）

7日國民黨進行黨主席補選及中常委改選，高雄市黨部一早陸續湧入投票人潮。市長韓國瑜11點抵達，戴著口罩謹慎完成投票。面對媒體問及對郝龍斌支持他的看法時，他僅說「謝謝」回應。

國民黨主席補選、中常委選舉今天上午8時至下午4時投票，全國共分271個投開票所，投票完畢後隨即開票。受疫情影響，黨部各處備有消毒水，投票人潮則未見壅擠，多數人戴著口罩，排隊人龍僅十餘人左右。

根據高市黨部資料顯示，高雄市具有投票資格的黨員有4萬多人。

韓國瑜11點抵達高市黨部，前往6樓投票，在圈票處待了3分鐘，謹慎圈選後才將票投入票匭。

韓國瑜一聽媒體問及「郝龍斌呼籲支持韓國瑜、瓦解罷韓危機」一事，只簡單回應「謝謝」，便下5樓主委室稍作休息，待了約半小時後下樓離開。

離去前，市議員黃紹庭與韓國瑜在路旁簡單寒暄，韓國瑜表示要去殯儀館給過世的媒體從業人員上香，也叮嚀記者「注意健康」後隨即搭車離開。

(中時 )