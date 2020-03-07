交通部台鐵局因應新冠肺炎防疫升級，原規劃於970輛區間車、復興號和莒光號等車種裝設乾洗手液，但由於乾洗手液採購不易，今宣布改採洗手乳代替乾洗手液，放置於車廂廁所內供旅客使用。

台鐵指出，目前PP自強號、普悠瑪、太魯閣號等車種已配有洗手乳，車廂廁所也配有感應式水龍頭。台鐵局說，將站在第一線幫旅客健康把關，為防疫盡最大努力，因此積極將970輛區間車、復興號和莒光號等車種的洗手乳補齊，並逐步將非感應式水龍頭車輛改裝為感應式水龍頭。

(中時 )