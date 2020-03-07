台鐵防疫再進化 車廂廁所配洗手乳、感應式水龍頭 13:002020/03/07 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵防疫升級，日前公告台北車站大廳禁止席地而坐。（台鐵提供／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部台鐵局因應新冠肺炎防疫升級，原規劃於970輛區間車、復興號和莒光號等車種裝設乾洗手液，但由於乾洗手液採購不易，今宣布改採洗手乳代替乾洗手液，放置於車廂廁所內供旅客使用。 台鐵指出，目前PP自強號、普悠瑪、太魯閣號等車種已配有洗手乳，車廂廁所也配有感應式水龍頭。台鐵局說，將站在第一線幫旅客健康把關，為防疫盡最大努力，因此積極將970輛區間車、復興號和莒光號等車種的洗手乳補齊，並逐步將非感應式水龍頭車輛改裝為感應式水龍頭。 (中時 ) #水龍頭 #洗手乳 #乾洗手 #防疫 #洗手液 也許您會感興趣 推薦閱讀 6地區返台禁搭大眾運輸 桃機防疫計程車明上路 12:402020/03/03 生活 靈鷲山加碼2000個御守 療癒護平安 04:102020/03/04 地方新聞 「2020桃園市客家季」停辦快閃及兒童節活動 19:312020/03/04 生活 宜蘭推防疫包 居家隔離足安心 04:102020/03/05 地方新聞 竹檢防疫處理小組協調聯繫會議 即時 查詢健保雲端紀錄 17:082020/03/05 生活 廟會考驗防疫 各區長剉咧等 04:102020/03/06 地方新聞 佳尼特基金會助防疫 清淨機、額溫槍送南市偏鄉小校 16:062020/03/06 生活 防疫產品抬價 電商防不勝防 04:092020/03/07 全球財經 投票請戴口罩 體溫高別去了 04:102020/03/07 政治要聞 侯友宜校園視察 肯定致理科大防疫SOP 04:102020/03/07 地方新聞 生活熱門新聞 新冠肺炎傳染力為何超強？名醫曝新加坡一張圖揭秘 - 生活 唐鳳日本爆紅...日IT大臣被砲轟竟回5字 連安倍都傻眼 - 生活 唐鳳為何在日本爆紅？ 旅台日人吐爆笑真相 - 生活 擋不住關閉潮？ 彰化指標性婚宴餐廳桂都也吹熄燈號 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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