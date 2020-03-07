新北市黨部及板橋區黨部門外許多中常委候選人拜票。（黃福其攝）

長者到板橋區黨部投票，中常委候選人張智倫上前幫助。（黃福其攝）

前黨主席朱立倫到板橋區黨部投票。（黃福其攝）

國民黨主席補選、中常委改選今天投票，上午天氣好，但投票所冷熱程度差異極大，至下午4時投票截止。不過海外黨員投票至昨晚收信截止，投票率僅約25％，創歷史新低紀錄；黨務人士憂心說，黨員若只是對這次主席補選冷感就罷，就怕黨員日後對黨也這麼冷漠。

國民黨兩項選舉今天上午8時至下午4時，在全國271個投開票所投票，其中黨主席補選由連同1萬0816位通信投票的海外黨員，共計34萬 5971名黨員投票；中常委則有48位候選人，由全台1967位黨代表每人最多圈選16票，選出32席中常委。

今早部分設在黨部的投票所相當熱鬧，台北市黨部、新北市黨部門外都有許多中常委候選人持續拜票，新北市黨部更有許多長輩拄著拐杖前往投票給黨主席，前主席朱立倫、洪秀柱以及前縣長周錫瑋等，上午陸續到新北市黨部投票給黨主席及中常委；前總統馬英九、前黨主席吳敦義、吳伯雄及連戰，則陸續到北市黨部投主席、中常委選票。但不少僅設置投黨主席、沒投中常委選舉的投票所則冷冷清清。因此雖然天氣很好，黨務人士仍認為投票率恐不高。

兩位黨主席候選人郝龍斌、江啟臣都認為受疫情影響，而且相較2017 年全台設置506個投票所，這次僅設271個，「投票所太少」會造成低投票率；但從海外通信投票率創新低，似乎顯示低投票率其來有自。

據指出，黨中央昨晚截止海外通信投票，1萬0816位海外黨員僅回寄 2500多封，投票率僅約25％，不但是2017年的海外投票率破五成的一半，且創歷史新低。

黨務人士憂心指出，低投票率的原因，應與這次只有兩位主席候選人有關，動員力較低，也反映出黨員對這次補選主席冷感，只希望日後黨員對黨的發展不要冷漠。

(中時 )