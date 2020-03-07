華視、公視台語台同時播出的台語音樂夜店節目《上奅台灣歌》，本周請到三位氣質王子，許富凱、黃文星、吳勇濱參加節目。許多台語歌的歌詞蘊藏優美詩詞，黃文星帶來濃厚文學氣息的歌曲〈空笑夢〉，他渾厚滄桑的嗓音，尤其高音處爆發的完美聲線，充分發揮金曲歌王實力。11年前，他為了追求夢想，遠從屏東搬到台北，讓在家鄉的媽媽操心擔憂，媽媽更為了支持兒子夢想，期間淋巴腫瘤生病開刀也不敢跟兒子說。

經由親戚告知，黃文星才驚覺媽媽病況，令他愧疚不已，如今回憶起忍不住在節目中數度流淚，他坦言升格為人父後才了解到，不管歲數多大，父母永遠都把小孩當成「孩子」，但也幸好他沒有辜負家人期望，得到第22屆金曲獎最佳台語男歌手，還跨界演電影與電視，讓媽媽不但可以放心，更為兒子感到光榮。黃文星特別演唱得到金曲獎的歌曲〈天地〉，希望透過音樂傳遞感謝媽媽的心。

LULU（左起）、許富凱、吳勇濱、黃文星以及蕭煌奇同台飆歌。（華視提供）

3位氣質王子更一起翻唱洪榮宏作品〈若是我回頭來牽你的手〉，會特別選這首是因為洪榮宏所詮釋的情歌，都有獨特韻味，因此後輩們在學唱歌都一定要唱其歌曲。吳勇濱在關公面前耍大刀，現場挑戰店長蕭煌奇成名曲〈心中有針〉，蕭煌奇為緩解吳勇濱緊張心情開玩笑稱，你可以看著Lulu唱，因為她最近失戀特別能體會這首歌，讓Lulu連忙大喊：「你給我住口！」

(中時 )