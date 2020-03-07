花蓮市通往美崙地區的重要交通聯絡橋梁「尚志橋」，因0206強震受損，去年底封橋施工。利用每組可支撐重達200頓、16組千斤頂將橋樑、橋面分離，更換防震支承墊，這種施工法國內少見，營建署北工組也派員觀摩紀錄。原預定6月完工，目前進度超前約20％，市長魏嘉賢說，若無不可抗力天候或其他因素，力拚提前完工。
監造技師游行健表示，以重型支撐架頂昇橋面並更換支承墊的工法，事前均必須詳細規劃，包括確認圖說、現場橋梁頂昇及位移工項目的範圍與數量，另外還要計算各跨橋樑載重，以及詳細計算重型架結構支撐橋樑頂昇的重量。
游行健指出，現場組裝可支撐200噸的千斤頂總計16組，運用千斤頂的平均油壓力將橋樑提升離橋墩12公分後再將已老化或變形的防震支承墊更換，全部所需更換的支承墊總計有80個。尚志橋總計有5座跨橋樑，目前已完成4座跨橋樑。
由花蓮市公所發包的尚志橋、3號橋及國福大橋震後復建工程，經費共3680萬元，由中央補助，3號橋和國福大橋在去年10月都已通車，車流量最大的尚志橋是最後一座，目前進度75％，比預定進度53％超前約22％。
魏嘉賢說，感謝所有單位配合，讓工程能順利超前，完工後會確實測量橋梁安全性，在安全、無虞的原則下開放，預計6月完工通車，因此一橋樑為花蓮市重要道路，如果可行，不排除提前開放。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。