現場組裝可支撐200噸的千斤頂16組，將牆面撐起12公分後再將已老化或變形的防震支承墊更換。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

市長魏嘉賢與營建署北工組工程到場觀摩紀錄。 （花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市通往美崙地區的重要交通聯絡橋梁「尚志橋」，因0206強震受損，去年底封橋施工。利用每組可支撐重達200頓、16組千斤頂將橋樑、橋面分離，更換防震支承墊，這種施工法國內少見，營建署北工組也派員觀摩紀錄。原預定6月完工，目前進度超前約20％，市長魏嘉賢說，若無不可抗力天候或其他因素，力拚提前完工。

監造技師游行健表示，以重型支撐架頂昇橋面並更換支承墊的工法，事前均必須詳細規劃，包括確認圖說、現場橋梁頂昇及位移工項目的範圍與數量，另外還要計算各跨橋樑載重，以及詳細計算重型架結構支撐橋樑頂昇的重量。

連通花蓮市區與美崙地區的重要橋梁尚志橋，因地震損壞，去年12月起封橋。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

游行健指出，現場組裝可支撐200噸的千斤頂總計16組，運用千斤頂的平均油壓力將橋樑提升離橋墩12公分後再將已老化或變形的防震支承墊更換，全部所需更換的支承墊總計有80個。尚志橋總計有5座跨橋樑，目前已完成4座跨橋樑。

由花蓮市公所發包的尚志橋、3號橋及國福大橋震後復建工程，經費共3680萬元，由中央補助，3號橋和國福大橋在去年10月都已通車，車流量最大的尚志橋是最後一座，目前進度75％，比預定進度53％超前約22％。

魏嘉賢說，感謝所有單位配合，讓工程能順利超前，完工後會確實測量橋梁安全性，在安全、無虞的原則下開放，預計6月完工通車，因此一橋樑為花蓮市重要道路，如果可行，不排除提前開放。

(中時 )